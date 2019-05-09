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AK Parti'den flaş İstanbul açıklaması! O seçmenler oy kullanamayacak

09.05.2019 15:05

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, 31 Mart ile 23 Haziran tarihleri arasında 18 yaşına giren seçmenlerin oy kullanamayacaklarını açıkladı.


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