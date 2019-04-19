AK Parti'den flaş açıklama: FETÖ de bu işin içinde 19.04.2019 22:56

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz A Haber canlı yayınında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yavuz, "Ben ne zaman bu işin içinde FETÖ var dedim bana sosyal medyadan çullanmaya başladılar. FETÖ bu işin içinde gırtlağa kadar var" açıklamasında bulundu.