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AK Parti'den flaş açıklama: 17 bin 410 oy bizim adayımıza yazılması gerekirken başka partilere yazılmıştır

01.04.2019 19:19

AK Parti’nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İstanbul İl binasında açıklama yaptı. Yavuz, "Sadece 309 sandıkta yaptığımız karşılaştırmada yapılan kaydırmalar sonucunda 17 bin 410 oy bizim adayımıza yazılması gerekirken başka partilere yazılmıştır." dedi. .


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