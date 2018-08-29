AK Parti'den "Cumartesi Anneleri" açıklaması 29 Ağustos 2018, Çarşamba

AK Parti MYK toplantısı sonrası "Cumartesi Anneleri"ne ilişkin soruları yanıtlayan Ömer Çelik, "Berfo Annenin acısı, diğer annelerin acıları, evlatlarıyla ilgili duyduğu hasret başımızın üzerindedir. Bu acıya, hürmetimiz çok büyüktür ve boynumuz kıldan incedir. Kapılarımız, her zaman kendilerine açıktır.

Ama 2010'dan sonra buranın giderek bir terör propagandasının zemini haline gelmesi, annelerin acısı üzerinden belli grupların burayı bir terör propaganda merkezine dönüştürmesi karşısında ortaya çıkan tedbirleri almak zorunlu olmuştur." dedi.