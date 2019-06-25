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AK Parti'den Çipras'a çok sert tepki

25.06.2019 19:03

AK Parti MYK toplantısının ardından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistana Başbakanı yanlış bir tutum içerisinde. Türkiye'nin haklı, Yunanistan haksız olduğu açıktır. Kıbrıslı Rumlarla tek taraflı olarak buradaki kaynaklara el koymak istemektedir. Yunanistan Başbakanı'nı uyarıyoruz, sayın Cumhurbaşkanımıza saygılı bir dil kullanmalıdır." dedi.



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