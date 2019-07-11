AK Parti'den CHP'ye S-400 eleştirisi 11.07.2019 19:49

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrası kritik açıklamalarda bulundu. Çelik, "S-400'ler Türkiye'nin milli güvenliği ile ilgili bir ihtiyaçtır. S-400 konusunda CHP'den milli bir duruş göremiyoruz. ABD'nin tezlerini izah etmeye çalışıyorlar." dedi.