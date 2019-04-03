AK Parti'den CHP'ye hodri meydan: Gelin canlı yayında oyları sayalım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklama yaptı. Ali İhsan Yavuz, CHP'ye çağrıda bulunarak, "Bu kadar somut bilgi ortadayken CHP olarak gelin herkesin ortasında, gerekirse kameralar kurulsun gerçek neyse o ortaya çıksın" dedi.
AK Parti'den CHP'ye hodri meydan: Gelin canlı yayında oyları sayalım03.04.2019 00:12
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