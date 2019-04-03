AK Parti'den CHP'ye hodri meydan: Gelin canlı yayında oyları sayalım 03.04.2019 00:12

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz açıklama yaptı. Ali İhsan Yavuz, CHP'ye çağrıda bulunarak, "Bu kadar somut bilgi ortadayken CHP olarak gelin herkesin ortasında, gerekirse kameralar kurulsun gerçek neyse o ortaya çıksın" dedi.