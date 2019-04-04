AK Parti'den CHP'ye geçen İzmir Torbalı'da Belediye Başkanı, Ömer Halisdemir'in resmini söktü 04.04.2019 21:41

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı "Adam ol, ayağını denk al, bir daha televizyona bile çıkamayacaksın." diyerek tehdit eden CHP’li Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un ilk icraatı, Torbalı Meydanı'nda bulunan Şehit Ömer Halisdemir'in resmini sökmek oldu.

AK Parti'den CHP'ye geçen İzmir Torbalı'da, yeni belediye başkanı İsmail Uygur, Torbalı Meydanı'nda bulunan Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Adam ol, ayağını denk al, bir daha televizyona bile çıkamayacaksın." diye tehdit eden Torbalı Belediyesinin yeni başkanı ı CHP'li İsmail Uygur'un ilk icraatı, Torbalı Meydanı'nda bulunan Şehit Ömer Halisdemir'in resmini sökmek oldu.

Ülkenin değerlerini hiçe sayan CHP'li belediyenin yaptığı bu saygısızlık 'bu kadarına da' pes dedirtti.

İçişleri Bakanlığınca, CHP'den İzmir Torbalı Belediye Başkanı seçilen Ramazan İsmail Uygur hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.

İsmail Uygur ise video kaydındaki ifadelerden Cumhurbaşkanını kast etmesine rağmen, ben eski belediye başkanını kastetmiştim demişti.