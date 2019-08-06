AK Parti'den CHP'nin o iddialarına sert tepki

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Suriye sınırında güvenli bölge kurmak istemesine yönelik CHP'nin 'sırada seçim mi var, saf mı sıklaştırılıyor' açıklamalarına sert cevap veren Çelik," Son derece samimiyetsiz ve saygısız. Basit bir polemikle bu olayı geçiştirmeyi çalışmak doğrusu insanın aklına başka şeyleri getiriyor. Niçin Suriye ile ilgili konuşmalarda CHP'de bir tansiyon yükselmesi oluyor? Daha önce de bizzat genel başkanları Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye tehdit olmadığını, Türkiye'ye saldırı olmayacağı yönünde açıklamalar yapılmıştı. Halbuki Ankara'daki gar patlaması gibi olaylar önümüze çıktı. CHP'nin sürekli olarak frenleyici, şaşırtmacaya dönük olarak bu şekilde açıklama yapması, Suriye'nin kuzeyine operasyon söz konusu olduğunda son derece basit ve üzücüdür. " ifadelerini kullandı.
AK Parti'den CHP'nin o iddialarına sert tepki06.08.2019 20:26
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