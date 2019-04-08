AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'deki seçimlerde yapılan usulsüzlüklerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu."11 bin 186 kişinin ikamet kaydının Büyükçekmece'ye getirildiğini tespit etmiş bulunmaktayız'' diyen Yavuz, Büyükçekmece belediye başkanının da ifadeye çağrıldığını belirtti.
Ak Parti'den Büyükçekmece'deki usulsüzlük hakkında yeni açıklama08.04.2019 18:34
- Ak Parti'den Büyükçekmece'deki usulsüzlük hakkında yeni açıklama
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