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Ak Parti'den Büyükçekmece'deki usulsüzlük hakkında yeni açıklama

08.04.2019 18:34

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'deki seçimlerde yapılan usulsüzlüklerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu."11 bin 186 kişinin ikamet kaydının Büyükçekmece'ye getirildiğini tespit etmiş bulunmaktayız'' diyen Yavuz, Büyükçekmece belediye başkanının da ifadeye çağrıldığını belirtti.


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