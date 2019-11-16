İstanbul Karaköy'de başörtülü kadınların saldırıya uğramasıyla ilgili AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Zengin, söz konusu saldırının hem şiddet hem de ayrıştırıcı dil olduğunu belirtirken, ‘’Özellikle İstanbul seçimlerinden sonra, ‘Cumhuriyet kadını’ 29 Ekim Bayramıyla ilgili törenlerde öne çıkarılan, altı çizilen, anlamsız tanımlamalarla beraber birden bu saldırılarda artış oldu. ‘Cumhuriyet kadını’ dedikleri şeyde aslında telaffuz edilmese de bir yaşam tarzının, bir giyim tarzının tekrar birinci sınıf adledildiğini görüyoruz.’ dedi.
AK Parti’den başörtülü kadınlara saldırıya sert tepki!16.11.2019 01:03
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