AK Parti'den 'barış koridoru' açıklaması 06.08.2019 20:20

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik Türkiye'nin güney sınırlarında kurulması planlanan barış koridoruyla ilgili," Türkiye kendi adımlarını atacak kapasiteye sahiptir. Güney sınırlarımızda müttefiklerimizle birlikte barış koridoru kurmak istiyoruz." dedi.