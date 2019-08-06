Haberler Web TV AK Parti'den 'barış koridoru' açıklaması

AK Parti'den 'barış koridoru' açıklaması

06.08.2019 20:20

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik Türkiye'nin güney sınırlarında kurulması planlanan barış koridoruyla ilgili," Türkiye kendi adımlarını atacak kapasiteye sahiptir. Güney sınırlarımızda müttefiklerimizle birlikte barış koridoru kurmak istiyoruz." dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları