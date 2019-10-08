AK Parti'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a "namus sözü nerede?" sorusu

Ankara Büyükşehir Belediyesinde yaşanan işçi kıyımı ve belediye şirketlerinde çalışan işçilere yapılan sendika baskısı Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile AK Parti'li meclis üyelerini karşı karşıya getirdi. Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili AK Parti'li Fatih Ünal, Mansur Yavaş'a seçim öncesi verdiği 'namus sözü'nü hatırlatarak işçi kıyımına tepki gösterdi.
AK Parti'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a "namus sözü nerede?" sorusu08.10.2019 23:45
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