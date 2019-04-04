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AK Parti'den Anıtkabir açıklaması: Bu siyasi bir istismardır

04.04.2019 23:12

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçersiz oyların sayımına ilişkin açıklama yaptı. Ömer Çelik, Ekrem İmmaoğlu'nun Anıtkabir ziyaretine ilişkin, "Anıtkabir ziyaretinin mazbatanı almamış bir kimse tarafından istismar edilmesini protesto ediyoruz. Twitter'e istediğiniz unvanını yazabilirsin.Oradaki komutaya yalan bilgi vererek, sahip olmadığınız bir unvanı kullanarak bu şekilde Anıtkabir defterini, Atatürk'ün hatırasını siyaseten istismar etmek hiç kimsenin aklına gelmeyen yakışıksız bir tavır olmuştur. " dedi.


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