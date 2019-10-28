AK Parti'den af açıklaması! Af yasası ve İkinci Yargı Paketi ne zaman Meclis'e gelecek? 28.10.2019 22:01

Mahkum ve mahkum yakınları İkinci Yargı Paketi hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Bugün AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İkinci Yargı Paketi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, açıklamasında "Biz bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliği istiyoruz. Bir yandan cezasızlık algısı diye bir durum söz konusu olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

İkinci Yargı Paketi ile ilgili olarak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden yanayız." ifadelerini kullandı.

İKİNCİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

39 maddelik ilk yargı paketi geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi gözler ikinci yargı paketine çevrildi. 30 maddeden oluşan ikinci yargı paketi TBMM Başkanlığı'na sunulacak. İkinci yargı paketinin 2019 Kasım ayı içerisinde Meclis'e geleceği kulislerde konuşuluyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ikinci pakete ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine, tarihin Meclisin gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söylemişti.