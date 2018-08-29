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AK Parti'den af açıklaması

29 Ağustos 2018, Çarşamba

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çelik af ile ilgili partisinin tutumunu da açıkladı.

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