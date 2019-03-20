Haberler Web TV AK Parti'den 3600 ek gösterge son dakika açıklaması - 3600 ek gösterge yasası ne zaman çıkacak?

AK Parti'den 3600 ek gösterge son dakika açıklaması - 3600 ek gösterge yasası ne zaman çıkacak?

20.03.2019 12:28

3600 ek gösterge ile ilgili haberler oldukça merak ediliyor. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ek göstergeyle ilgili son dakika açıklaması yaptı. 3600 ek gösterge ile ilgili ''Nisan-Mayıs civarında bu gelişmeler'' yaşanır. Şeklinde konuştu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları