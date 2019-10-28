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AK Parti'den 3600 ek gösterge açıklaması! 3600 ek gösterge yasası ne zaman çıkacak?

28.10.2019 20:05

3600 ek gösterge yüz binlerce memurun gündeminde yer alıyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı. Çelik, bir basın mensubunun 3600 ek göstergeyle ilgili sorusuna ''Memurlara 3600 ek göstergeye pozitif yaklaşıyoruz. Arkadaşlarımız bu konuda çalışıyor." şeklinde yanıt verdi.


AK PARTİ'DEN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaptığı konuşmada "3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok arkadaşlarımız çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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