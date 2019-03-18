AK Parti'den 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ne özel kısa film

AK Parti tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi için kısa film hazırlandı. Çanakkale Şehitleri anısına hazırlanan "Taburcu" isimli filmde, Çanakkale Savaşı sırasında yaralan askerlerin taburcu edildikleri duygu dolu anlar anlatıldı. Bugünkü koşullarda hastaneden taburcu edilen bir hastanın görüntülerinin de yer aldığı kısa filmde, "Taburcu olmanın anlamını hiç düşündünüz mü? Çanakkale Savaşı'nda taburcu olan Mehmetçik, evine değil taburuna geri döndü. Sağlığımıza kavuştuğumuzda evimize dönebilmemizi borçlu olduğumuz aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.
AK Parti'den 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ne özel kısa film18.03.2019 14:33
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