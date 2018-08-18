Yol Durumu

AK Parti'den 17. yıla özel klip

18 Ağustos 2018, Cumartesi

AK Parti'nin merakla beklenen 6. Olağan Kongresi Ankara'da Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede gösterilen AK Parti'nin yıl dönümüne özel olarak hazırlanan filmi büyük alkış aldı.

.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları