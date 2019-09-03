Haberler Web TV AK Parti'de flaş karar! 4-6 Ekim tarihinde kampa giriyor

AK Parti'de flaş karar! 4-6 Ekim tarihinde kampa giriyor

03.09.2019 20:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığı gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu toplantısında 4-6 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam'da kamp yapılması kararı alındı.


Geleneksel istişare kampına bakanlar, milletvekilleri, kadın ve gençlik kolları il başkanları, büyükşehir belediye başkanları katılacak. Kampta yerel yönetimlerin öncelikleri, teşkilata ve genel merkez yönetimine taze kan getirecek kongre süreci ile AK Parti'nin 2023 hedefleri ele alınacak.
Kampın diğer gündem başlıkları ise terörle mücadele, dış politika, ekonomik hedeflerde son durum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1 yıllık performansı olacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları