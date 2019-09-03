AK Parti'de flaş karar! 4-6 Ekim tarihinde kampa giriyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığı gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu toplantısında 4-6 Ekim 2019 tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam'da kamp yapılması kararı alındı.
Geleneksel istişare kampına bakanlar, milletvekilleri, kadın ve gençlik kolları il başkanları, büyükşehir belediye başkanları katılacak. Kampta yerel yönetimlerin öncelikleri, teşkilata ve genel merkez yönetimine taze kan getirecek kongre süreci ile AK Parti'nin 2023 hedefleri ele alınacak.
Kampın diğer gündem başlıkları ise terörle mücadele, dış politika, ekonomik hedeflerde son durum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 1 yıllık performansı olacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.