AK Parti'de değişim sonbaharda başlıyor! Başarısız illerin teşkilatları değişecek 29.07.2019 18:20

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinin ardından değişimin sinyalini geçen hafta AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldiği il başkanları toplantısında verdi. AK Parti'de değişim, sonbahardan itibaren olağan kongre süreci ile başlayacak. Kongrelerde 31 Mart yerel seçimlerinde başarılı performans göstermeyen illerin teşkilatları değişecek. Vatandaşla temas halinde olan, onların dertlerini dinleyen isimler yeni yönetime girecek.