Haberler Web TV AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'den flaş açıklamalar

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'den flaş açıklamalar

09.04.2019 01:12

AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, YSK'nin İstanbul'da 51 sandığın tekrar sayılmasına karar verdiğini açıkladı. İstanbul'da 31 ilçede yeniden sayım talebinin YSK tarafından kısmen reddedildiğini bildiren Özel, Büyükçekmece ile ilgili taleplerinin yarına ertelendiğini belirtti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları