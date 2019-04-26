CHP’nin hissedarı olduğu İş Bankası çalışanları, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurulunda görev yapmış! AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, “Vay, vay, vay. CHP’nin hissedarı olduğu İş Bankası çalışanları yoğun bir şekilde bir ilçe seçim kurulu tarafından kamu görevlisi olmadıkları halde resmi sandık başkanı ve üyesi olarak atanmış. Bu açıkça seçim yolsuzluğudur” dedi.
AK Parti YSK Temsilcisi o belgeyi paylaştı! "Sandık kurulunda İş Bankası çalışanları..."26.04.2019 13:26
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