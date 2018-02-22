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AK Parti ve MHP temsilcilerinden 'Cumhur ittifakı' açıklaması

21 Şubat 2018, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını 'Cumhur İttifakı' olarak duyurduğu, AK Parti ve MHP'nin seçim ittifakı teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti ve MHP kurmayları düzenlemenin içeriğiyle ilgili bilgi verdi.
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