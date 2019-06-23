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AK Parti ve CHP'den YSK'ya mühür başvurusu!

23.06.2019 13:45

Milletvekili seçimlerine ait mühürlerin kullanıldığı sandıklarda kullanılan oyların geçerli sayılması için AK Parti ve CHP YSK'ya başvuruda bulundu. YSK mühür karışıklığına dair nihai kararı vermek için saat 14:00'da toplanıyor.


AK Parti, milletvekili seçimlerine ait mühürlerin kullanıldığı sandıklarda kullanılan oyların geçerli sayılması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. CHP de aynı gerekçe ile Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Yüksek Seçim Kurulu 14.00'da toplanacak. Toplantıda mühür karışıklığına dair nihai kararın verilmesi bekleniyor.
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