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AK Parti tarafından hazırlanan yeni klip izlenme rekorları kırdı

28.03.2019 23:01

AK Parti tarafından hazırlanan yeni klip izlenme rekorları kırdı. İşte "Cumhuriyetimizin 100. yılı için, büyük ve güçlü Türkiye için. Şehir şehir, ilçe ilçe, belde belde ileri. Türkiye için #İleriDahaİleri" ifadesiyle paylaşılan klip...


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