AK Parti tarafından hazırlanan yeni klip izlenme rekorları kırdı. İşte "Cumhuriyetimizin 100. yılı için, büyük ve güçlü Türkiye için. Şehir şehir, ilçe ilçe, belde belde ileri. Türkiye için #İleriDahaİleri" ifadesiyle paylaşılan klip...
AK Parti tarafından hazırlanan yeni klip izlenme rekorları kırdı. İşte "Cumhuriyetimizin 100. yılı için, büyük ve güçlü Türkiye için. Şehir şehir, ilçe ilçe, belde belde ileri. Türkiye için #İleriDahaİleri" ifadesiyle paylaşılan klip...
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