AK Parti "sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi" ile ilgili kanun teklifini Meclis'e sundu (Video) 24.06.2019 18:18

Sporda şiddet ve düzensizlikle mücadele kapsamında yaptırımların artırılması ile ilgili hazırlanan kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, ilgili teklifi TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sporda şiddet ve düzensizlikle etkin mücadele amacıyla yaptırımların artırılması kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Mehmet Muş, sporda şiddet ve düzensizlikle etkin mücadele amacıyla yaptırımların artırılması, spor alanlarında tehdit olarak algılanabilecek tezahüratların suç sayılması, müsabaka alanlarına girişlerde biyometrik kimlik doğrulaması yapılması, TFF Süper Lig ve 1. Lig dışındaki ligler ile futbol dışındaki branşlarda da elektronik kart ve elektronik bilet uygulamasına geçilmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi.