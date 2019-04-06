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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten seçim sonuçlarıyla ilgili önemli açıklamalar

06.04.2019 11:39

31 Mart yerel seçim sonuçlarına itirazlara ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Aradaki fark kapanmayacak tezine sahipseniz sayımdan neden rahatsızsınız?" diyerek CHP'ye sert çıktı. İstanbul'da oy farkıyla ilgili de konuşan Çelik, "Fark azalıyor" dedi.


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