AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Bugün CHP'nin İstanbul adayı maalesef vahim bir işe imza atarak, medya gruplarının sahiplerini ailelerini de zikrederek tehdit etmiştir. Bugün ise insanların soyadlarını vererek, aile isimlerini vererek tehdit ediyor. Böyle bir basiretsizliğin unutulması mümkün değil. Bu insanların aileleri var akrabaları var. Bu şekilde basiretsizce, şuursuzca hedef göstermek temel ihlallerden biri anlamına geliyor." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten seçim açıklaması08.04.2019 22:58
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