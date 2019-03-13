AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Mansur Yavaş açıklaması 13.03.2019 12:40

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mansur Yavaş'ın sahte senet skandalı hakkında açıklamalarda bulunuyor. Çelik, "Bu 600 dolarlık senetin sahte olduğu yargıtay tarafından kesinleşmiştir bunlar iftira değildir. Mansur Yavaş bizim sorularımızı cevaplayamamıştır. Mansur Yavaş neden bu açıklamayı daha önce yapmadı, dün böyle bir açıklama yaptı. 3 gün değil, 3 aydır gündemde olan bu vahim iddia karşısında neden bu kadar sustu." ifadelerini kullandı.