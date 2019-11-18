AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten EYT açıklaması 18.11.2019 19:39

MYK Toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli değerlendirmede bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, EYT konusuna ilişkin de açıklamalarda bulundu. Sözcü Çelik, EYT meselesine ilişkin 'Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti var'' ifadelerini kullandı.