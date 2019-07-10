AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sistemle ilgili meşruiyet tartışması yaratılıyor 10.07.2019 14:37

Son dakika haberine göre AK Parti'den, Başkan Erdoğan ile milletvekilleri arasında yapılan toplantılarla ilgili açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili olarak "CHP meşruiyet tartışması yapıyor." denildi.

AK Parti'den, Başkan Erdoğan ile milletvekilleri arasında yapılan toplantılarla ilgili açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili olarak "CHP meşruiyet tartışması yapıyor." denildi. Ayrıca Çelik yeni sistemin meşru olduğunun altını çizerek, "Bu sistem işleyen bir sistem, halk desteği var." denildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İç politikayla ilgili konular, seçim değerlendirmeleri ve dış politikalarla ilgili arkadaşlarımızın değerlendirmeleri oluyor. Ayrıca Cumhurbaşkanımız G20 Zirvesi'yle ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Yarın MKYK toplantımızı gerçekleştireceğiz. Basın toplantısı gerçekleştireceğiz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletimizin onayıyla hayata geçti. Bir yılı geride kaldı. Tüm bunların geniş bir değerlendirmesi yapılıyor. Uygulanması konusunda biz, pratik konularını tabii ki tartışıyoruz. Milletvekillerimizin önerileri önemlidir. Kendilerinin illeriyle merkezi hükümet arasındaki ilişkilerin verimliliği ve hızı açısından ortaya koyduğu notlar dikkatle değerlendiriliyor. Bu sistemin en önemli özelliği vatandaşın devletten hızlı hizmet alabilmesiydi. Milletvekillerimizin zaman zaman bazı bürokratik makamlarda bu hızı göremedikleri değerlendirmeleri oluyor. Tıkanıklıklar gözden geçirilecek.