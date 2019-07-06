AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kritik toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu 06.07.2019 16:02

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partili vekillerin görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin konuşan Çelik, "Çeşitli noktalarda vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp, bunun bir röntgeni, MR'ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile parti milletvekillerinin buluşmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Toplantıların 3 çerçevede olduğunu anlatan Çelik, "İç ve dış politika değerlendirmelerimin ardından milletvekillerimiz kendi değerlendirmelerini paylaşıyor. Vekiller, Cumhurbaşkanımıza sorular da soruyor" şeklinde konuştu.

BU TOPLANTILARA DEVAM EDECEĞİZ

Toplantıda MYK ve MKYK üyelerinin olmadığının altını çizen Çelik, "Toplantıya ilişkin basında yer alan haberlerin büyük çoğunluğu içeride konuşulmayan konular. Sayın Cumhurbaşkanımız, 4 saat kadar vekillerimizi dinledi. Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi nedeniyle kısa bir ara verdik. Önümüzdeki günlerde tüm grubumuzu tamamlayana kadar bu toplantılara devam edeceğiz" dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde AK Parti'nin en yüksek oy aldığı yerleri ziyaretinin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceğini söyledi.

'RÖNTGENİ MR'I ÇEKİLECEK'

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin tartışılmaya açılmasına ilişkin muhalefet cephesinden gelen açıklamaların sorulması üzerine Çelik, "Yeni bir sistem hayata geçti. Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Çeşitli noktalarda vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp, bunun bir röntgeni, MR'ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi" cevabınıı verdi.

S-400'LER KULLANILACAK

Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemiyle ilgili görüşlerini dile getiren AK Parti Sözcüsü Çelik, "Hava savunma sistemimizin güçlendirilmesi, egemen bir devlet olarak milli güvenliğimizin gereğidir ve Türkiye bu sistemi almışsa bu sistemi kullanacaktır" şeklinde konuştu.