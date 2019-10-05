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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı: İktidarlarımız dönemine damga vuracak

05.10.2019 20:35

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Kızılcahamam Kampı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Yargı reformuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Çelik," Vatandaşımızın gündelik hayatına dokunan bir takım düzenlemeler hayata geçecek." dedi. Çelik, yeni bir insan hakları eylem planı hazırlanacağını söyleyerek,"İktidar dönemimizde damgasını vuracak işlerden biri olacak." ifadelerini kullandı.


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