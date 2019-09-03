AK Parti MYK'dan Ahmet Davutoğlu dahil 4 isme ihraç kararı! Ahmet Davutoğlu neden ihraç edildi? 03.09.2019 12:50

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, Ahmet Davutoğlu ile Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi. 4 ismin ihracı için “AK Parti İçtüzüğü´ne aykırı eylem söz ve davranışlarında bulundukları” gerekçe olarak gösterildi. Ahmet Davutoğlu ve beraberindekilerin ihracını A Haber’e değerlendiren uzmanlar, Davutoğlu’nun ihraç edilmek için bir sürü malzeme verdiği, ihracı bekliyor, hatta istiyor olabileceğini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başcı ve Selçuk Özdağ´ın, `AK Parti İçtüzüğü´ne aykırı eylem söz ve davranışlarında bulundukları´ gerekçesiyle oy birliği ile partiden kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu´na sevk edildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

MYK´dan çıkan ihraç talebi AK Parti Merkez Disiplin Kurulu´na sevk edilecek. Ardından Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, kurulu toplayarak ihracı istenen kişilerden sözlü ve yazılı savunma isteyecek. Disiplin Kurulu´nun sözlü ve yazılı talebine belli bir süre içeresinde cevap gelmezse otomatik olarak üyelikleri düşecek.



4 İSİM NEDEN İHRAÇ EDİLDİ

AK Parti'nin 4 isme ihraç kararını A Haber ekranlarında değerlendiren SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, Davutoğlu ve Davutoğlu ile beraber hareket edenlerin bir süredir çok açık bir şekilde AK Parti'ye bir özeleştiriden çok daha öte eleştiriler içinde bulunduğunu vurguladı. Davutoğlu ve çevresinin AK Parti'nin mevcut durumunu, liderliğini, genel başkanını doğrudan hedef alan eleştirilerde bulunduğunu hatırlatan Duran, bunun bir "strateji" olabileceğine dikkat çekti. Duran, Davutoğlu ve beraberindekilerin ihraç edilmek için bir sürü malzeme verdiğini, kendilerinin de ihracı bekliyor, hatta istiyor olabileceği yorumunu yaptı.



