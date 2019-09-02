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AK Parti MYK'da 4 isme kesin ihraç kararı: Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ

02.09.2019 21:44

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda ihraç kararları geldi. AK Parti'de Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ'ın kesin ihracı istendi.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 4 saat 40 dakika sürdü.

AK Parti MYK'da önemli karar verildi. AK Parti MYK'da Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ'ın kesin ihracı istendi.

AK PARTİ'DEN İHRAÇ AÇIKLAMASI
AK Parti'den yapılan açıklama şöyle denildi:
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nun 02.09.2019 tarihinde yapılan toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın tedbirli olarak Partiden Kesin İhraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verilmiştir.

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