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AK Parti MYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

22.05.2019 19:29

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Çelik açıklamalarda bulundu.


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