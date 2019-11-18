AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: KKTC bayrağına karşı yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti MYK sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, KKTC bayrağına yapılan saldırıya ilişkin,"Bu hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Birkaç provokatörün işi değil sistematik bir faaliyettir." dedi.
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