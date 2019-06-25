AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten kritik açıklamalar

AK Parti MYK toplantısının ardından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Demokrasimiz kazandı, son seçimde milli irade berrak şekilde tecelli etti. Seçim sonuçları önümüzdeki günlerde de değerlendirilecek. Milletin verdiği mesaj tüm yönleriyle ele alınacak. Vatandaşlarımıza şükranlarımızı arz ederiz. Seçimler sürecinde adayımız Sayın Binali Yıldırım Bey büyük gayret sarf ettiler. İstanbul sevdasına herkes şahit oldu." ifadesini kullandı.
AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten kritik açıklamalar25.06.2019 19:01
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