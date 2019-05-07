AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten kritik açıklamalar 07.05.2019 01:02

AK Parti MYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Çelik, "Milletin iradesine başvurmak her zaman için yegane pusulamızdır" dedi. Çelik, "YSK, birinin elinden alıp da bir başkasını galip ilan etmiyor. Seçimi yenileyin, usulsüzlükler var, milletin idaresine yeniden başvurun diyor" ifadesini kullandı. Çelik, "Sadece usulsüzlüklere göz yumarsak bize demokrat diyecekler. Usulsüzlüklere göz yummadığımız için demokratlığımızı eleştirmeye kalkıyorlar." diye konuştu.