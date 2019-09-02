AK Parti MYK sonrası kritik açıklamalar 02.09.2019 19:19

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Osmanlı Devleti aleyhindeki açıklamalarına ilişkin, "Bu ifadeleri tümüyle reddediyoruz, protesto ediyoruz." ifadelerini kullandı. Güvenli bölge mutabakatına ilişkin hazırlıkların devam ettiğinin de altını çizen Çelik, "Geçmişte yaşadığımız oyalama süreçleri söz konusu olursa burada adım atacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etmişlerdir" ifadelerini kullandı. Çelik, ayrıca F-35 süreci ve Doğu Akdeniz meselesine ilişkin de açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kaçak olduğu yönündeki iddialarına da yanıt verdi.