AK Parti MYK sonrası kritik açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) sonrası Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Osmanlı Devleti aleyhindeki açıklamalarına ilişkin, "Bu ifadeleri tümüyle reddediyoruz, protesto ediyoruz." ifadelerini kullandı. Güvenli bölge mutabakatına ilişkin hazırlıkların devam ettiğinin de altını çizen Çelik, "Geçmişte yaşadığımız oyalama süreçleri söz konusu olursa burada adım atacağımızı Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etmişlerdir" ifadelerini kullandı. Çelik, ayrıca F-35 süreci ve Doğu Akdeniz meselesine ilişkin de açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kaçak olduğu yönündeki iddialarına da yanıt verdi.
AK Parti MYK sonrası kritik açıklamalar02.09.2019 19:19
- Son dakika: Yine aynı vahşet! "Karımı öldürdüm gelin beni alın"
- Ankara'da 5 kediyi öldüren köpeğe öldüresiye dayak kamerada
- Emine Erdoğan, Salda Gölü'nün korunmasına yönelik yapılacak projeleri yerinde inceledi
- Ayder'de tartışma konusu olan salıncaklar kaldırıldı (Video)
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile "trafik tedbirleri" talimatı (Video)
- Belediye adı altında ‘torpil merkezi’ mi? CHP’li başkanlar belediyeleri aile şirketine çevirdi…
- Antalya Kaş'ta orman yangını (Video)
- ABD’de yolcu gemisinde yangın: Çok sayıda ölü var
- Müge Anlı ile Tatlı Sert başladı! Türkiye'yi sarsan Palu ailesiyle ilgili davada son gelişmeler...
- TEM Otoyolu’nda lüks otomobillerle terör estiren magandalar yakalandı
- İstanbul Beylikdüzü'nde markette kadın çalışana darp ve şiddetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
- Ünlü şarkıcı Joana Sainz konser sırasında karnına havai fişek isabet etmesi sonucu öldü (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.