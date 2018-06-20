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  • AK Parti mitingine akın eden milyonlar havadan böyle görüntülendi

AK Parti mitingine akın eden milyonlar havadan böyle görüntülendi

17 Haziran 2018, Pazar

AK Parti tarafından Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi" gökyüzünden böyle görüntülendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti İstanbul mitingine bayram ve yağmura rağmen milyonlar akın etti.

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