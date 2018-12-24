AK Parti Milletvekili Hamza Dağ'dan, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar açıklaması

Katıldıkları bir televizyon programında sarf ettikleri sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "İnsanların bazı görevlerde bulunması, insanların sanatçı olması, yazar olması, siyasetçi olması onların suç işlemesi konusunda meşruiyet kazandırmaz" dedi.
AK Parti Milletvekili Hamza Dağ'dan, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar açıklaması24 Aralık 2018, Pazartesi
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