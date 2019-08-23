Haberler Web TV AK Parti kuruluşunun 18. yılını kutluyor! Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar

AK Parti kuruluşunun 18. yılını kutluyor! Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar

23.08.2019 19:18

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium’da düzenlenen programda katıldı. Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden sonra da okunmayacaktır." dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları