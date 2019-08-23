AK Parti kuruluşunun 18. yılını kutluyor! Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar 23.08.2019 19:18

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium’da düzenlenen programda katıldı. Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden sonra da okunmayacaktır." dedi.