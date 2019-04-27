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AK Parti Kızılcahamam’da kampa girdi! Başkan Erdoğan'dan belediye başkanlarına 2 önemli uyarı

27.04.2019 09:57

AK Parti, 31 Mart analizi için Kızılcahamam’da kampa girdi. Üç günlük kampta, iş başı yapan belediye başkanlarına uyarı ve tavsiyelerde bulunulacak. Başkanlardan tasarruf yapmaları, gereksiz yere makam aracı değiştirmemeleri ve vatandaşı rahatsız edecek şekilde çakarlı araç kullanmamaları istenecek. Özellikle ilçe belediye başkanlarına, “eskort araç ve zabıta ordusuyla dolaşmayın” denilecek.


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