AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda 'halı saha' maçı | Bakanlar yeşil sahaya indi

AK Parti 29'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'da bulunan bazı Bakan ve milletvekilleri, halı saha maçı yaptı. Bakan Çavuşoğlu, sahada ve masada güçlü Türkiye'yi gösterdiklerini belirterek, "Sahada kazandıklarımızı masada kaybetmedik" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ise maç sırasındaki kural değişikliğine tepki göstererek, "Maçtan çok zevk aldıklarını söyleyerek skoru da resetlediler" diye konuştu.
AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda 'halı saha' maçı | Bakanlar yeşil sahaya indi06.10.2019 01:28
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