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AK Parti İstanbul'un 39 ilçesinde oy sayım sonuçlarına itiraz edecek!

02.04.2019 11:12

AK Parti, İstanbul'un 39 ilçesinin tamamında 31 Mart seçimlerinde kullanılan oyların sayımında usulsüzlükler yapıldığı gerekçesi ile itiraz edeceğini açıkladı.


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