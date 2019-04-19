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AK Parti İstanbul'daki usulsüzlüklerin peşini bırakmayacak

19.04.2019 18:56

İstanbul seçimlerindeki hile ve usulsüzlükler için YSK'ya gerekli itirazları yapan AK Parti, bir yandan da bu işlemlere karışan isimlerin peşine düştü. Hile ve usulsüzlüklere karışan isimler tek tek mercek altına alınırken, bu isimlerle ilgili suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.


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