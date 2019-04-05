AK Parti İstanbul'daki son farkı açıkladı! İşte İstanbul'daki oy farkı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul'daki geçersiz oyların yeniden sayımı sonrası oluşan rakamları açıkladı. AK Parti lehine olan 11 bin oyun 12 bin 300'e ulaştığını açıklayan Şenocak, "Bu sürekli artarak devam ediyor. İnşallah son ana kadar milletimizin kullanmış olduğu oyları da koruyacağımızı beyan ediyoruz." dedi.
AK Parti İstanbul'daki son farkı açıkladı! İşte İstanbul'daki oy farkı05.04.2019 09:46
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